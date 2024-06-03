В Омске за 5 миллионов проведут капремонт историко-краеведческого музея

Начальная цена контракта составляла 8,3 млн рублей, однако на аукционе она была снижена. Компания, которая снизила стоимость работ до 5,1 млн рублей, займётся реконструкцией объекта. В музее отремонтируют инженерные системы и подпорные стены здания, обновят гидроизоляцию. Организации также предстоит восстановить парапетные плиты, заменить облицовку стен, покрытие полов и отделку помещения. На прилегающей к зданию территории нужно уложить газон.