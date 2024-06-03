В Омске за 5 миллионов проведут капремонт историко-краеведческого музея

В Омске нашли подрядчика, который проведёт капитальный ремонт здания государственного историко-краеведческого музея. Он располагается в центре города, на улице Ленина, 23а.
Начальная цена контракта составляла 8,3 млн рублей, однако на аукционе она была снижена. Компания, которая снизила стоимость работ до 5,1 млн рублей, займётся реконструкцией объекта. В музее отремонтируют инженерные системы и подпорные стены здания, обновят гидроизоляцию. Организации также предстоит восстановить парапетные плиты, заменить облицовку стен, покрытие полов и отделку помещения. На прилегающей к зданию территории нужно уложить газон.
Планируется, что капитальный ремонт музея должен завершиться за четыре месяца. Все работы компании предстоит выполнить до 30 сентября этого года.
Ранее сообщалось, что на капремонт аварийного СКК Блинова требуется больше миллиарда рублей. В настоящее время прорабатываются варианты привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников. После капитального ремонта из СКК хотят сделать домашнюю площадку для омских игровых команд.