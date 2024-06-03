26 малышей появилось на свет в Хабаровске 31 мая

31 мая в краевой столице родились 12 мальчиков и 14 девочек. С 2006 года в этот день проводится акция «Расти здоровым, малыш!», которая совпадает с празднованием Дня города и Дня защиты детей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 2006 года 31 мая родилось 430 детей, из них 233 мальчика и 197 девочек. Рекордное количество рождений пришлось на 2013 год — 33 ребенка.
«13 июня мэр Хабаровска Сергей Кравчук в Городском Дворце культуры вручит семьям новорожденных дипломы и сертификаты на приобретение необходимых вещей. Также в торжественной обстановке состоится розыгрыш главного приза акции — 500 тысяч рублей. Эту сумму могут выиграть родители, проживающие в Хабаровске не менее трех лет», — рассказали в администрации города.
В этом году сумма подарочных сертификатов для каждого новорожденного увеличилась с 10 до 25 тысяч рублей.