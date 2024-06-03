26 малышей появилось на свет в Хабаровске 31 мая

«13 июня мэр Хабаровска Сергей Кравчук в Городском Дворце культуры вручит семьям новорожденных дипломы и сертификаты на приобретение необходимых вещей. Также в торжественной обстановке состоится розыгрыш главного приза акции — 500 тысяч рублей. Эту сумму могут выиграть родители, проживающие в Хабаровске не менее трех лет», — рассказали в администрации города.