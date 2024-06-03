Жителей Омской области предупредили о возможных полярных сияниях

Она стала причиной выброса плазмы, который направляется к Земле.
А значит, велика вероятность, что в скором времени можно будет наблюдать полярные сияния. В том числе и в Омской области.
«Группа пятен 3697 произвела несколько сильных вспышек, и последняя из них направлена в сторону Земли. На этот раз точно “солнечного удара” не избежать. Ждём полярных сияний, надеемся на то, что выброс прилетит к нам в нужное время, т.е в 23:00 — 24:00 3 июня», — написали в группе омского планетария во «ВКонтакте».
Однако на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ пятибалльная магнитная буря спрогнозирована в ночь с 4 на 5 июня по омскому времени. Впрочем, прогнозы могут измениться.
Напомним, что в мае омичи наблюдали полярные сияния, причиной которых стала сильнейшая магнитная буря.