Жителей Омской области предупредили о возможных полярных сияниях

«Группа пятен 3697 произвела несколько сильных вспышек, и последняя из них направлена в сторону Земли. На этот раз точно “солнечного удара” не избежать. Ждём полярных сияний, надеемся на то, что выброс прилетит к нам в нужное время, т.е в 23:00 — 24:00 3 июня», — написали в группе омского планетария во «ВКонтакте».