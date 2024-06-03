Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир пожарной части в Хабаровске спас людей из горящего дома

Пожарный МЧС спас двоих людей 27 мая в Хабаровске.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровске в бараке, расположенном по адресу проспект 60-летия Октября, 144 начался пожар вечером 27 мая 2024 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Заметив дым, сотрудники пожарно-спасательной части № 3, расположенной неподалеку, оперативно отреагировали. Прапорщик внутренней службы Александр Бандура, командир отделения, находившийся в это время рядом на заправке, быстро направился к месту происшествия и сообщил об этом на пункт 101. Следом прибыла пожарная машина.

Несмотря на заброшенность дома, А. Бандура первым делом проверил помещения и обнаружил на втором этаже двух мужчин, не подозревающих об опасности. Он оперативно вывел их на улицу.

Прибывшие на место пожара старший прапорщик Кирилл Козлов и старший сержант Александр Лисица начали тушить пожар.

Подразделения, прибывшие на помощь, также быстро включились в работу. В итоге огонь был локализован в течение 30 минут, охватив площадь в 120 кв. метров, и полностью потушен в 21:48. Пострадали квартира на втором этаже и чердак с кровлей барака. Люди не пострадали.

пожары