Командир пожарной части в Хабаровске спас людей из горящего дома

В Хабаровске в бараке, расположенном по адресу проспект 60-летия Октября, 144 начался пожар вечером 27 мая 2024 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Заметив дым, сотрудники пожарно-спасательной части № 3, расположенной неподалеку, оперативно отреагировали. Прапорщик внутренней службы Александр Бандура, командир отделения, находившийся в это время рядом на заправке, быстро направился к месту происшествия и сообщил об этом на пункт 101. Следом прибыла пожарная машина.
Несмотря на заброшенность дома, А. Бандура первым делом проверил помещения и обнаружил на втором этаже двух мужчин, не подозревающих об опасности. Он оперативно вывел их на улицу.
Прибывшие на место пожара старший прапорщик Кирилл Козлов и старший сержант Александр Лисица начали тушить пожар.
Подразделения, прибывшие на помощь, также быстро включились в работу. В итоге огонь был локализован в течение 30 минут, охватив площадь в 120 кв. метров, и полностью потушен в 21:48. Пострадали квартира на втором этаже и чердак с кровлей барака. Люди не пострадали.