Командир пожарной части в Хабаровске спас людей из горящего дома

Подразделения, прибывшие на помощь, также быстро включились в работу. В итоге огонь был локализован в течение 30 минут, охватив площадь в 120 кв. метров, и полностью потушен в 21:48. Пострадали квартира на втором этаже и чердак с кровлей барака. Люди не пострадали.