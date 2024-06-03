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Жителям Советского района Красноярска станут доступны беспересадочные «дачные» маршруты

По вторникам пассажиры смогут воспользоваться вечерним электропоездом Минино — Красноярск Северный — Красноярск.

Источник: РИА "Новости"

Для удобства пассажиров, которые отправляются в поездки с остановочных пунктов КрасЖД в Советском районе Красноярска, изменятся маршруты востребованных «дачных» поездов — с 4 июня они будут заезжать на станцию Красноярск Северный.

По вторникам пассажиры смогут воспользоваться вечерней электричкой Минино — Красноярск Северный — Красноярск:

отправление со ст. Минино в 21:02; отправление со ст. Красноярск Северный в 21:59; прибытие на ст. Красноярск в 22:41.

По четвергам — электричкой Зеледеево — Красноярск Северный — Красноярск:

отправление со ст. Зеледеево в 19:47; отправление со ст. Красноярск Северный в 21:59; прибытие на станцию Красноярск в 22:41.

Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, а также на официальном сайте АО «Краспригород», или в мобильном приложении «Краспригород».