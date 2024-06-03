Омича согласовали на пост зампредседателя Верховного Суда РФ

Напомним, в родном регионе уроженец Большереченского района отправлял правосудие в течение первых 17 лет своей карьеры — с 1992 года, в статусе судьи Советского районного суда города Омска, по 2009-й. Практически все первое десятилетие двадцать первого века Юрий Иваненко являлся судьей Омского областного суда. Однако в феврале 2009 года он перешел на работу в Ленинградский областной суд.