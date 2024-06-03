«Смотреть больно»: популярный пляж «самоуничтожается» во Владивостоке

«Ужас, смотреть очень больно», «Самоучничтоение теперь, после того, люди набросали хлама в море… Карма», «Жесть, надеюсь там быстро порядок наведут», «Слезы сразу потекли», «А, люди не могут сами за собой убирать бутылки и бумажки?», «Да это в море плавает. И на берег выбрасывает», — комментируют пользователи Сети.