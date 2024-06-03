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«Смотреть больно»: популярный пляж «самоуничтожается» во Владивостоке

«Жесть, надеюсь там быстро порядок наведут», — пишут люди в соцсети.

Источник: Freepik

Жители Владивостока пришли на популярный пляж и увидели нечто. Как сказади подписчики в тг-канале vtoryakvdk (18+), пляж начал «самоуничтожаться».

В районе Второй Речки на обновленной набережной Арсеньева отдыхающие увидели, что пляж вдоль моря весь в мусоре.

«Красивая набережная Арсеньева, сюда ходит весь район, береговая линия утопает в мусоре», — рассказывают отдыхающие.

«Ужас, смотреть очень больно», «Самоучничтоение теперь, после того, люди набросали хлама в море… Карма», «Жесть, надеюсь там быстро порядок наведут», «Слезы сразу потекли», «А, люди не могут сами за собой убирать бутылки и бумажки?», «Да это в море плавает. И на берег выбрасывает», — комментируют пользователи Сети.

экология