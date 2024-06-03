Визитная карточка Хабаровска распахнет свои двери к 1 сентября

— Это исторический объект, и, конечно же, мы сделаем все необходимое для завершения работ, но важно также обратить внимание на финансовую эффективность. Объект не должен быть роскошным, он должен стать доступным для всех людей, «— отметил Дмитрий Демешин. — Амурский утёс должен быть открыт для посещения с 1 сентября. Это уникальный исторический объект с восхитительным видом на реку Амур. Каждый житель Хабаровского края и каждый турист обязательно должны его посетить. Все помещения здесь должны служить людям. Необходимо наполнить стены и пространство историей края и его культурой. Мы должны открыть для туристов наши удивительные возможности».