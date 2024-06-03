Визитная карточка Хабаровска распахнет свои двери к 1 сентября

На Амурском утёсе в Хабаровске полным ходом идёт масштабная реконструкция. Врио губернатора Дмитрий Демешин дал поручение открыть его для посещения с 1 сентября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Дмитрия Демешина.
Уже пять лет Амурский утёс, который является знаковым символом Хабаровска, был закрыт для посещения. Здание, построенное в 1943 году, нуждалось в обширной реконструкции. Начиная с начала 2024 года, в рамках краевого бюджета, началась обновка сооружения, планировавшаяся завершиться к 1 июня текущего года. Однако, в ходе осмотра здания были обнаружены новые повреждения, требующие дополнительных работ. Это привело к разрушению внутренних и наружных стен и колонн из-за отсутствия системы водоотведения и гидроизоляции.
Здание, возведенное в 1943 году, серьезно пострадало от воды и времени. Отсутствие системы водоотведения и гидроизоляции привело к разрушению внутренних и наружных стен, колонн и ограждения балкона.
— Чрезмерное наводнение способствовало поражению стен грибком. Мы провели заполение на глубину 4,5 метров, осуществили дренаж, проложили трубы и вывели воду за пределы постройки. Внутри было принято решение установить арматурную сетку и закрыть наклонные поверхности, так как стены были пропитаны влагой. Полностью осуществлена гидроизоляция вокруг периметра, — рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров.
— Это исторический объект, и, конечно же, мы сделаем все необходимое для завершения работ, но важно также обратить внимание на финансовую эффективность. Объект не должен быть роскошным, он должен стать доступным для всех людей, «— отметил Дмитрий Демешин. — Амурский утёс должен быть открыт для посещения с 1 сентября. Это уникальный исторический объект с восхитительным видом на реку Амур. Каждый житель Хабаровского края и каждый турист обязательно должны его посетить. Все помещения здесь должны служить людям. Необходимо наполнить стены и пространство историей края и его культурой. Мы должны открыть для туристов наши удивительные возможности».