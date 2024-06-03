В красноярской «Пушке+» открылась сцена на крыше

2 июня в театре Пушкина открылась «Сцена на крыше». Она расположена в новом здании «Пушка+». Первым спектаклем стал иронический детектив «Исчезнувший велосипедист» в постановке главного режиссера театра Олега Рыбкина.
«Эта премьера стала для нас особенной. Мы репетировали её в самую разную погоду и в самой разной одежде, иногда в зимней, иногда в дождь», — делятся в соцсетях театра.
Министр культуры края Аркадий Зинов поздравил театр и актеров с открытием.
«С наступлением лета, как я и обещал в начале театрального сезона, мы открыли уникальное творческое пространство на крыше нового здания Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина… Поздравляю всех причастных, желаю новой сцене популярности у зрителей и множества интересных проектов!», — написал министр в своих соцсетях.
Добавим, «Пушка+» была построена в рамках реконструкции драматического театра им. А. С. Пушкина по нацпроекту «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Красноярского края.