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В красноярской «Пушке+» открылась сцена на крыше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Под открытым небом будут показывать спектакли для жителей и гостей краевой столицы.

Источник: Культура24

2 июня в театре Пушкина открылась «Сцена на крыше». Она расположена в новом здании «Пушка+». Первым спектаклем стал иронический детектив «Исчезнувший велосипедист» в постановке главного режиссера театра Олега Рыбкина.

«Эта премьера стала для нас особенной. Мы репетировали её в самую разную погоду и в самой разной одежде, иногда в зимней, иногда в дождь», — делятся в соцсетях театра.

Министр культуры края Аркадий Зинов поздравил театр и актеров с открытием.

«С наступлением лета, как я и обещал в начале театрального сезона, мы открыли уникальное творческое пространство на крыше нового здания Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина… Поздравляю всех причастных, желаю новой сцене популярности у зрителей и множества интересных проектов!», — написал министр в своих соцсетях.

Добавим, «Пушка+» была построена в рамках реконструкции драматического театра им. А. С. Пушкина по нацпроекту «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Красноярского края.

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