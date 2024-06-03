В красноярской «Пушке+» открылась сцена на крыше

«С наступлением лета, как я и обещал в начале театрального сезона, мы открыли уникальное творческое пространство на крыше нового здания Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина… Поздравляю всех причастных, желаю новой сцене популярности у зрителей и множества интересных проектов!», — написал министр в своих соцсетях.