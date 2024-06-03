Тренировки по йоге с козлятами впервые запустили в Иркутске

Этой весной в Иркутском зоосаде родились пятеро козлят, которые не против присоединиться к занятиям йогой. Они проходят в вольере при условии, что у каждого занимающегося есть при себе вкусняшки для рогатых помощников. Однако одновременно с ними позаниматься могут не больше 5−6 человек. При тренировках основной утор делается на растяжку. Она позволяет исправить осанку и расширить диапазон движений в суставах.