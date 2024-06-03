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Тренировки по йоге с козлятами впервые запустили в Иркутске

Практиковать подобные спортивные занятия начала тренер по художественной гимнастике Екатерина Белоногова.

Источник: Иркутский зоосад

Первые в Иркутске тренировки по йоге с козлятами начали проводить в Иркутском зоосаде. Практиковать подобные спортивные занятия начала тренер по художественной гимнастике Екатерина Белоногова.

По словам спортсменки, йога с козлятами имеет преимущества по сравнению с обычными спортивными занятиями. В частности, взаимодействие с животными благотворно влияет на психологическое здоровье человека. Интересно, что такая разновидность спортивных занятий уже набрала популярность в центральной части России.

Этой весной в Иркутском зоосаде родились пятеро козлят, которые не против присоединиться к занятиям йогой. Они проходят в вольере при условии, что у каждого занимающегося есть при себе вкусняшки для рогатых помощников. Однако одновременно с ними позаниматься могут не больше 5−6 человек. При тренировках основной утор делается на растяжку. Она позволяет исправить осанку и расширить диапазон движений в суставах.