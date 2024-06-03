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Часть Октябрьского округа Омска останется без холодной воды 7 июня

Причина — ремонтные работы на водопроводе.

Источник: Комсомольская правда

Десятки домов в Октябрьском округе просидят без холодной воды несколько часов в пятницу, 7 июня. Об отключении водоснабжения предупредили в омском водоканале.

С 10:00 до 17:00 часов 7 июня холодной воды из-за ремонтных работы не будет в домах, расположенных по следующим адресам: Космический проспект, 13, 17/1, 21А, 21/1,17, 21, 23, 27, 33, 31, 29, 35, 35А, 39, 41, 19А.

С 10:00 до окончания работ около дома Космический проспект, 33 будет работать машина с питьевой водой.

Омский водоканал просит омичей запастись водой.

Напомним, в Омске с 21 мая продолжаются ежегодные отключения горячей воды. Узнать о том, когда отключат горячую воду в вашем доме, можно здесь.

ЖКХ