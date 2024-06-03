Часть Октябрьского округа Омска останется без холодной воды 7 июня

Десятки домов в Октябрьском округе просидят без холодной воды несколько часов в пятницу, 7 июня. Об отключении водоснабжения предупредили в омском водоканале.
С 10:00 до 17:00 часов 7 июня холодной воды из-за ремонтных работы не будет в домах, расположенных по следующим адресам: Космический проспект, 13, 17/1, 21А, 21/1,17, 21, 23, 27, 33, 31, 29, 35, 35А, 39, 41, 19А.
С 10:00 до окончания работ около дома Космический проспект, 33 будет работать машина с питьевой водой.
Омский водоканал просит омичей запастись водой.
Напомним, в Омске с 21 мая продолжаются ежегодные отключения горячей воды. Узнать о том, когда отключат горячую воду в вашем доме, можно здесь.