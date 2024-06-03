«На счету была каждая секунда»: бывший полицейский из Слюдянки спас семейную пару из горящего авто

Некоторые герои остаются героями даже отойдя от дел. Это доказал недавний случай невероятного мужества бывшего сотрудника МВД из города Слюдянки. Мужчина в одиночку спас семейную пару из машины, охваченной огнем. Пламя возникло в результате столкновения с другим авто. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Обычная поезда с женой и дочкой для Михаила Леготина стала проверкой всех его знаний, которые накопились за годы службы. Семья бывшего сотрудника полиции возвращалась домой из Иркутска и вдруг на трассе раздался подозрительных хлопок. Первая мысль — кто-то въехал в машину сзади. То, что увидел мужчина в зеркалах оказалось гораздо серьезнее.
— В нескольких метрах от нас вспыхнул огонь. Не раздумывая, выскочил из машины и поспешил на помощь. Водитель и девушка на пассажирском сидении были без сознания, но одну из дверей автомобиля заклинило, как и ремни безопасности на сидении водителя. Нужно было действовать быстро, на счету была каждая минута, — рассказывает Леготин.
Спасательная операция завершилась удачно, попавших в беду удалось вызволить из объятого пламенем авто. Как рассказал позже спасатель-очевидец, эта машина выскочила на встречку, ударилась о бордюр и ехавшую по полосе иномарку. После этого оба автомобиля загорелись.
Михали Леготин больше 15 лет служил в отделе МВД Росcии по Слюдянскому району, а 11 из них был сотрудником патрульно-постовой службы. Отважный поступок мужчины не остался незамеченным. Руководитель Шелеховского районного отделения полиции вручил герою благодарность за мужество и самоотверженность.