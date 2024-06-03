«На счету была каждая секунда»: бывший полицейский из Слюдянки спас семейную пару из горящего авто

— В нескольких метрах от нас вспыхнул огонь. Не раздумывая, выскочил из машины и поспешил на помощь. Водитель и девушка на пассажирском сидении были без сознания, но одну из дверей автомобиля заклинило, как и ремни безопасности на сидении водителя. Нужно было действовать быстро, на счету была каждая минута, — рассказывает Леготин.