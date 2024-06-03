Прокуратура требует через суд закрыть майнинговые площадки в Усолье-Сибирском

Как установил надзорный орган, из ведения предприятия было незаконно выведено несколько объектов электросетевого хозяйства мощностью 213 мегаватт. Их использовали шесть компаний, которые занимались добычей криптовалюты.
При этом организациями были допущены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности и электроэнергетике, — уточнили в прокуратуре.
Прокуратура направила исковые заявления в суд с требованием приостановить деятельность майнинг-площадок до устранения нарушений. По одному из исков суд в Усолье-Сибирском отказал в удовлетворении требований. Однако Иркутский областной суд, куда прокуратура подала апелляционную жалобу, требования надзорного органа удовлетворил, отменив решение суда первой инстанции. В результате подача электроэнергии мощностью 16 мегаватт на одно из майнинговых предприятий ограничена.
Остальные иски ещё рассматриваются в суде.