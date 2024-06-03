Прокуратура требует через суд закрыть майнинговые площадки в Усолье-Сибирском

Прокуратура направила исковые заявления в суд с требованием приостановить деятельность майнинг-площадок до устранения нарушений. По одному из исков суд в Усолье-Сибирском отказал в удовлетворении требований. Однако Иркутский областной суд, куда прокуратура подала апелляционную жалобу, требования надзорного органа удовлетворил, отменив решение суда первой инстанции. В результате подача электроэнергии мощностью 16 мегаватт на одно из майнинговых предприятий ограничена.