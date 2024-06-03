Рабочую неделю могут сократить в России, но только для женщин

В Госдуму внесут законопроект об уменьшении рабочей недели для женщин с двумя несовершеннолетними детьми.
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР считают, что для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми нужно сократить рабочую неделю до 39 часов. По мнению авторов законопроекта, такая мера не окажет существенного влияния на рынок труда и не потребует больших затрат от работодателей. Поэтому можно не опасаться, что женщин с детьми перестанут принимать на работу, утверждают парламентарии.
Отмечается, что сокращенная рабочая неделя будет действовать только в том случае, когда нет иных федеральных или региональных законов, уменьшающих продолжительность рабочего времени.
Леонид Слуцкий объяснил, что законопроект необходим потому, что основная нагрузка по воспитанию детей лежит на женских плечах, поэтому женщинам нужно предоставить больше свободного времени для отдыха и заботы о детях, сообщает ТАСС.
Продолжительность рабочей недели в России составляет 40 часов. Для женщин, работающих в сельской местности или в условиях Крайнего Севера, рабочая неделя составляет 36 часов.