Рабочую неделю могут сократить в России, но только для женщин

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР считают, что для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми нужно сократить рабочую неделю до 39 часов. По мнению авторов законопроекта, такая мера не окажет существенного влияния на рынок труда и не потребует больших затрат от работодателей. Поэтому можно не опасаться, что женщин с детьми перестанут принимать на работу, утверждают парламентарии.