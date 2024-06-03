В Красноярске цветочный магазин взвинтил цену букета в 101 раз

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора разбирались в инциденте, который произошел при заказе букета через интернет в одном из цветочных магазинов Красноярска. Если в двух словах, то цена букета по факту оказалась выше цены, указанной на сайте, в 101 раз.
Суть такова: женщина заказала букет из 101 розы за 250 рублей. И удивилась, когда пришла за букетом — ей протянули всего один цветок. Но ведь она хорошо помнит, что на сайте в описании товара было четко указано: «Букет из 101 красной розы». Стала возмущаться, а продавец ей: доплатите 25 тысяч рублей.
Покупательница обратилась за помощью к специалистам. Они изучили информацию, та оказалась противоречивой. Были использованы формулировки, которые затрудняют (и даже исключают) однозначное понимание потребителем, один цветок он приобретает по указанной цене или один букет.
Владелице цветочного магазина вынесено предостережение, чтобы не вводила людей в заблуждение. А покупатели в подобных случаях вправе требовать возврата денег.