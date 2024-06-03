В Красноярске цветочный магазин взвинтил цену букета в 101 раз

Суть такова: женщина заказала букет из 101 розы за 250 рублей. И удивилась, когда пришла за букетом — ей протянули всего один цветок. Но ведь она хорошо помнит, что на сайте в описании товара было четко указано: «Букет из 101 красной розы». Стала возмущаться, а продавец ей: доплатите 25 тысяч рублей.