День иконы Божией Матери «Владимирская»: о чем просят важнейшую святыню русских

И, наконец, третье событие. В конце XV века Русское государство решило избавиться от многовековой зависимости монголо-татар. Московский князь Иван III отказался платить дань ордынцам. Это, естественно, не могло остаться безнаказанным. Хан Ахмат отправился в очередной раз «воевать Русь» и разбил лагерь на берегу реки Угры. А на противоположном берегу расположились русские войска. Именно туда летом 1480-го принесли Владимирскую икону и отслужили возле нее молебен. После этого начали являться всевозможные знамения, Ахмат был серьезно напуган. Он вскоре отступил, а Русь наконец избавилась от многолетнего неволья.