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День иконы Божией Матери «Владимирская»: о чем просят важнейшую святыню русских

Верующие просят о помощи как в повседневных делах, так и в минуты большого горя.

Каждый год 3 июня православные верующие отмечают день памяти одного из наиболее почитаемых образов — Владимирской иконы Божией Матери, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По преданию, образ Пречистой Девы написал евангелист Лука, на доске стола, за которым совершало трапезу святое семейство — Спаситель, Богородица и праведный Иосиф.

«В 1131 году икона из Константинополя была привезена на Русь князю Мстиславу. Долгое время лик Богородицы хранился в Успенском соборе Владимира. С того времени икона получила именование Владимирской».

рассказали в Челябинской епархии

Во время нашествия Тамерлана на Русь (1395 год) икону перенесли в Москву и молились пред ней о даровании победы русскому народу. «По молитвам Небесной Владычицы вражеское войско потерпело поражение. Также празднество Владимирской Божией Матери совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата и вторжения полчищ татарского ига хана Махмет-Гирея», — напоминают священнослужители.

Сегодня перед началом архиерейской Божественной Литургии в храм Сергия Радонежского на северо-западе Челябинска привезут ковчег с Поясом Пресвятой Богородицы и частицами святых мощей Богоотец Иоакима и Анны.

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери проводится три раза в год: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Все они посвящены знаковым историческим событиям, участницей которых была святыня.

Так, 8 сентября отмечается Сретение Владимирской иконы Божией Матери, отсылающее к XIV веку. В 1395 году вплотную к Москве подступил Тамерлан. Для поддержания морального духа митрополит Киприан повелел доставить в столицу Владимирскую икону. Встречали ее на Кучковом поле (нынешний район Лубянской площади). И вскоре произошло чудо: войско Тамерлана отступило.

Следующее чудо произошло более ста лет спустя. В 1521 году покорить Москву вознамерился крымский хан Мехмед Гирей I. В этот раз к помощи образа прибег князь Василий III. С тех пор 3 июня церковь славит Пресвятую Богородицу, а этот день считается праздничным.

И, наконец, третье событие. В конце XV века Русское государство решило избавиться от многовековой зависимости монголо-татар. Московский князь Иван III отказался платить дань ордынцам. Это, естественно, не могло остаться безнаказанным. Хан Ахмат отправился в очередной раз «воевать Русь» и разбил лагерь на берегу реки Угры. А на противоположном берегу расположились русские войска. Именно туда летом 1480-го принесли Владимирскую икону и отслужили возле нее молебен. После этого начали являться всевозможные знамения, Ахмат был серьезно напуган. Он вскоре отступил, а Русь наконец избавилась от многолетнего неволья.

Чем помогает икона.

Верующие просят о помощи как в повседневных делах, так и в минуты большого горя. Особенно почитают Владимирскую икону женщины. Считается, что этот образ помогает решить проблемы бесплодия и оберегает во время родов. Также матери молятся перед иконой о здоровье новорожденного или просят Богородицу об утешении тревог за уже взрослого ребенка.

религии