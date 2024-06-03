Жительнице Красноярского края вынесли приговор за попытку испортить зеленкой бюллетени на выборах

За воспрепятствование работе избирательной комиссии во время выборов президента России 2024 года жительницу Курагинского района Красноярского края осудили к исправительным работам. Напомним, 47-летняя женщина пыталась испортить бюллетени с помощью зеленки.
По данным следствия, она, вступив в сговор с неустановленными лицами в мессенджере, и, осознавая преступный характер своих действий, купила наушники, зеленку и растворитель. В первый день голосования, 15 марта, злоумышленница, действуя под контролем соучастника, пришла на избирательный участок по улице Партизанская поселка Курагино, зашла в кабину для тайного голосования, где залила зеленкой свой бюллетень. Затем она попыталась опустить его в ящик для голосования, замарав его крышку.
«Бюллетени, находившиеся в урне, не были испорчены. Но стационарный ящик для голосования и кабина для тайного голосования оказались окрашены зеленкой, в связи с чем потребовалось время для устранения препятствий работы», — отметили в СК.
Суд признал фигурантку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и назначил ей наказание в виде 1 года 8 месяцев исправительных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.