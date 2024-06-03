Жительнице Красноярского края вынесли приговор за попытку испортить зеленкой бюллетени на выборах

По данным следствия, она, вступив в сговор с неустановленными лицами в мессенджере, и, осознавая преступный характер своих действий, купила наушники, зеленку и растворитель. В первый день голосования, 15 марта, злоумышленница, действуя под контролем соучастника, пришла на избирательный участок по улице Партизанская поселка Курагино, зашла в кабину для тайного голосования, где залила зеленкой свой бюллетень. Затем она попыталась опустить его в ящик для голосования, замарав его крышку.