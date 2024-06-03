Регбисты «Енисея-СТМ» уверенно прорвались в полуфинал Кубка России

Исход встречи был понятен уже на 26-й минуте. Гости вели в счете 22:0. До конца первого тайма красноярцы увеличили преимущество в 14 очков — 36:0. Второй тайм также прошел под диктовку подопечных Александра Первухина. За первую пятиминутку красноярцы занесли две попытки — 46:0.