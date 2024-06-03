Регбисты «Енисея-СТМ» уверенно прорвались в полуфинал Кубка России

Исход встречи был понятен уже на 26-й минуте. Гости вели в счете 22:0. До конца первого тайма красноярцы увеличили преимущество в 14 очков — 36:0. Второй тайм также прошел под диктовку подопечных Александра Первухина. За первую пятиминутку красноярцы занесли две попытки — 46:0.
Лишь на последней минуте матча, когда «Енисей-СТМ» остался без двух игроков, хозяевам поля удалось немного отыграться: попытка + реализация. Однако, это никак не повлияло на исход встречи 59:7 — в пользу «Енисея-СТМ»!
В полуфинале PARI Кубка России регбисты «тяжелой машины» встретятся с победителем пары «Локомотив-Пенза» — «ВВА-Подмосковье». Игра состоится 10 августа на «Авангарде». Финал пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный Стадион “Динамо” имени Льва Яшина».
Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.