В Башкирии изменится график движения пригородных поездов

4 пригородных поезда выводятся из графика движения на 6, 7 июня 2024 года:
— поезд № 7463 Уфа (отправление в 7:32) — Кандры (прибытие в 10:17);
— поезд № 6456 Кандры (отправление в 16:54) — Шакша (прибытие в 20:25).
11 пригородных поездов проследуют по измененному расписанию:
3 июня 2024 года.
— поезд № 6424 Дема — Кропачево проследует на участке Улу-Теляк — Кропачево на 32 минуты позже действующего расписания Дема (отправление в 18:12) — Улу-Теляк (прибытие в 20:05, отправление в 20:38) — Кропачево (прибытие в 22:09).
4 июня 2024 года.
— поезд № 6423 Кропачево — Дема проследует на участке Улу-Теляк — Дема по измененному расписанию Кропачево (отправление в 6:28) — Иглино (прибытие в 9:03, отправление в 9:16) — Дема (прибытие в 10.15).
3, 4, 5, 6 июня 2024 года.
— поезд № 7417 Дема — Раевка отправится со станции Дема на 4 минуты позже действующего расписания Дема (отправление в 21:30) — Чишмы (прибытие в 22:16, отправление в 22:17) — Раевка (прибытие в 23:25).
4, 6 июня 2024 года.
— поезд № 7407 Уфа — Раевка проследует по измененному расписанию Уфа (отправление в 20:32) — Чишмы (прибытие в 21:42, отправление в 21:43) — Раевка (прибытие в 22:50).
5, 6, 7 июня 2024 года.
— поезд № 6423 Кропачево — Дема проследует на участке Улу-Теляк — Дема по измененному расписанию Кропачево (отправление в 6:28) — Иглино (прибытие в 09:14, отправление в 9:15) — Дема (прибытие в 10:25).