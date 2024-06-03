Первая неделя июня на Урале будет по-настоящему летней

«В Свердловской области 3 июня днем в северной половине будет от +14 до +19 градусов, в южной — до +31. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, днем будет +28, +30 градусов. Вечером возможен небольшой дождь. Ожидается западный и юго-западный ветер с переходом на северо-восточный и порывами до 8 м/с», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, 4 июня температура воздуха днем составит +25 градусов, к среде столбик термометра поднимется до +27 градусов. К выходным станет чуть прохладнее: в субботу и воскресенье дневные температуры будут держаться на уровне +22, +23 градусов.