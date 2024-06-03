Командир батальона «Тигр» награжден знаком «Герой Приморья»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил высокую краевую награду командиру первой роты батальона «Тигр» Андрею Воробьеву. Он был награжден знаком особого отличия «Герой Приморья» за мужество и подвиги, проявленные на основных направлениях СВО — Новоникольском и Новомихайловском, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Олег Кожемяко сказал, что слава о подвигах приморского батальона гремит на всю Россию и за её пределами. Он отметил, что в феврале «Тигр» получил памятный знак «Лучший добровольческий отряд Минобороны России».
«Андрей Юрьевич, я рад вручить вам сегодня высокую краевую награду “Герой Приморья”. За ней стоит ваше личное мужество и подвиг. Это высокая оценка боевой работы — вашей и ваших товарищей», — подчеркнул глава Приморья.
Отметим, что Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.
Напомним, в последних числах мая текущего года сбежавший от уголовного преследования на СВО мэр Большого Камня Рустям Абушаев был удостоен высокой государственной награды — Ордена Мужества.