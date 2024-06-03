Очистку русел рек для предотвращения ЧС начали во Владивостоке

Во Владивостоке дан старт важным работам по очистке русел нескольких рек города: Песчанка, Первая Речка и Богатая с её притоком Солёная. Эти мероприятия осуществляются на основе договорённостей между городской администрацией и Государственным казённым учреждением Приморского края, которое занимается вопросами пожарной безопасности и защиты граждан в экстренных ситуациях.
Задачи, поставленные перед специалистами, включают в себя не только удаление мусора и осадочных отложений, но и дноуглубительные работы, а также укрепление береговых линий. Эти действия направлены на снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных подъёмом уровня воды.
Константин Литвиненко, занимающий пост начальника управления по вопросам общественной безопасности и координации с органами власти, сообщил о том, что работы начались 31 мая. Основное внимание уделено руслу реки Песчанка, которая является природной границей между Владивостоком и Артемом. Очистка русла началась с участка от моста через федеральную трассу и вниз по течению до места, расположенного вблизи жилого дома по адресу улица Пшеницына, 41/47.
За несколько дней было пройдено сто метров русла, из которого извлечено более тысячи кубометров смешанного грунта. В работах задействовано четыре единицы тяжёлой техники. Весь изъятый из реки материал теперь находится на специально отведённой территории, где он не представляет угрозы для экосистемы и не может быть смыт водой в случае её подъёма.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков не раз выражал обеспокоенность по поводу регулярных паводков, ставших серьёзной проблемой для города. В марте он заявил о необходимости проведения профилактических мер для предупреждения возможных ЧС из-за частых циклонов и тайфунов, обрушивающихся на регион каждый год. В этом контексте очистка русел рек приобретает особую актуальность и становится одной из приоритетных задач для местных властей.
Сообщение, опубликованное в конце марта в Telegram-канале мэра «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН», также информировало о проведении руслоочистительных работ на Второй речке. Там удалось расчистить и укрепить приблизительно 800 метров русла и прилегающих берегов в районе, где ведётся строительство новых жилых комплексов на месте бывшего парка развлечений «Фантазия». Эти действия также вписываются в общую стратегию по улучшению инфраструктуры и повышению уровня безопасности жителей города.
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