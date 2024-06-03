Очистку русел рек для предотвращения ЧС начали во Владивостоке

За несколько дней было пройдено сто метров русла, из которого извлечено более тысячи кубометров смешанного грунта. В работах задействовано четыре единицы тяжёлой техники. Весь изъятый из реки материал теперь находится на специально отведённой территории, где он не представляет угрозы для экосистемы и не может быть смыт водой в случае её подъёма.