Новые прямые авиарейсы до Китая могут появиться во Владивостоке

Три китайские компании: Tianjin Airlines, Qingdao Airlines и China Southern Airlines планируют добавить новые прямые авиарейсы до дальневосточной столицы. Теперь из Приморья можно будет попасть в новые города, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным международного аэропорта Владивостока, люди смогут полететь в Харбин, Циндао и Шэньян. Следует отметить, что China Southern Airlines уже выполняет маршрут из Яньцзи.
Напомним, что в июне таже станет доступным маршрут из Шанхая во Владивосток. Рейсы хотят осуществлять два раза в неделю.
Ранее «КП» писала о ценах на авиабилеты до Поднебесной. Перелет в одну сторону обойдется туристу в 14 859 рублей.