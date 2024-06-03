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Новые прямые авиарейсы до Китая могут появиться во Владивостоке

Китайская компания Tianjin Airlines планирует запустить рейс до Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

Три китайские компании: Tianjin Airlines, Qingdao Airlines и China Southern Airlines планируют добавить новые прямые авиарейсы до дальневосточной столицы. Теперь из Приморья можно будет попасть в новые города, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Согласно данным международного аэропорта Владивостока, люди смогут полететь в Харбин, Циндао и Шэньян. Следует отметить, что China Southern Airlines уже выполняет маршрут из Яньцзи.

Напомним, что в июне таже станет доступным маршрут из Шанхая во Владивосток. Рейсы хотят осуществлять два раза в неделю.

Ранее «КП» писала о ценах на авиабилеты до Поднебесной. Перелет в одну сторону обойдется туристу в 14 859 рублей.