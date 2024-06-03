В Перми ожидают самый теплый июнь за последние два года

Синоптики рассказали, каким будет предстоящий июнь. По прогнозу ГИС центра ПГНИУ, июнь в Пермском крае окажется теплее среднегодовой нормы на 1 градус, а в Перми и вовсе на 2,5 градуса и составит +17 градусов. Первый месяц лета превысит показатели 2022 и 2023 годов.
«После целой серии холодных июней в 2017—2020 и 2022−2023 годов предстоящий июнь в Пермском крае наконец-то может стать теплым. Средняя температура июня в Перми может составить около +17 градусов. Будет тепло и влажно», — прогнозируют синоптики.
В первые пять дней на территории Пермского края температура воздуха остановится на отметках +23…+28 градусов, с 4 июня тепло будет и в ночные часы — около +13…+18 градусов. После 5 июня станет прохладнее около +20 градусов, ожидаются дожди.
По прогнозу на вторую и третью декады июня синоптики делают более осторожный прогноз. Они ожидают неустойчивую погоду с существенными осадками. Также есть вероятность непродолжительных, но мощных выносов тепла с юга.
Нынешний июнь может стать месяцем с одной из самой высокой грозовой активностью. Это будет способствовать ожидаемая атмосферная циркуляция вместе с поступлением теплого и влажного воздуха.