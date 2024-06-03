В Перми ожидают самый теплый июнь за последние два года

Синоптики рассказали, каким будет предстоящий июнь. По прогнозу ГИС центра ПГНИУ, июнь в Пермском крае окажется теплее среднегодовой нормы на 1 градус, а в Перми и вовсе на 2,5 градуса и составит +17 градусов. Первый месяц лета превысит показатели 2022 и 2023 годов.