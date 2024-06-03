Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ожидают самый теплый июнь за последние два года

Средняя температура июня превысит показатели 2022 и 2023 годов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 69% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, каким будет предстоящий июнь. По прогнозу ГИС центра ПГНИУ, июнь в Пермском крае окажется теплее среднегодовой нормы на 1 градус, а в Перми и вовсе на 2,5 градуса и составит +17 градусов. Первый месяц лета превысит показатели 2022 и 2023 годов.

«После целой серии холодных июней в 2017—2020 и 2022−2023 годов предстоящий июнь в Пермском крае наконец-то может стать теплым. Средняя температура июня в Перми может составить около +17 градусов. Будет тепло и влажно», — прогнозируют синоптики.

В первые пять дней на территории Пермского края температура воздуха остановится на отметках +23…+28 градусов, с 4 июня тепло будет и в ночные часы — около +13…+18 градусов. После 5 июня станет прохладнее около +20 градусов, ожидаются дожди.

По прогнозу на вторую и третью декады июня синоптики делают более осторожный прогноз. Они ожидают неустойчивую погоду с существенными осадками. Также есть вероятность непродолжительных, но мощных выносов тепла с юга.

Нынешний июнь может стать месяцем с одной из самой высокой грозовой активностью. Это будет способствовать ожидаемая атмосферная циркуляция вместе с поступлением теплого и влажного воздуха.