Грозовые дожди накроют Приморье: дата

В среду и четверг осадки пойдут на убыль и сохранятся местами. Минимальная температура не изменится, днем воздух прогреется до +20…+27 °С, на побережье будет в пределах +11…+18 °С. В пятницу, 7 июня, в крае будет преимущественно без осадков, потеплеет на 1−3 градуса.