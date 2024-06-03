Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозовые дожди накроют Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня, ФедералПресс. На наступившей неделе в Приморье ожидается переменчивая погода. Не обойдется и без осадков и похолодания.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 73% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: AP 2023

«В начале наступившей недели Приморский край окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. Местами пройдут дожди, наиболее интенсивные во вторник, 4 июня. В отдельных районах прогремят грозы», — сообщает Примгидромет.

В понедельник, 3 июня, в Приморье минимальная температура воздуха будет в пределах +6…+13 °С, максимальная +16…+24 °С, на побережье +9…+15°С. Во вторник, 4 июня, в крае похолодает на 1−3 градуса.

В среду и четверг осадки пойдут на убыль и сохранятся местами. Минимальная температура не изменится, днем воздух прогреется до +20…+27 °С, на побережье будет в пределах +11…+18 °С. В пятницу, 7 июня, в крае будет преимущественно без осадков, потеплеет на 1−3 градуса.

Во Владивостоке в понедельник наблюдается солнечная погода, максимальная температура +19 градусов. Во вторник, 4 июня, город накроет облачность, местами будет наблюдаться туман и морось, которая днем перейдет в дождь.

В среду и четверг, 5 и 6 июня, также будет наблюдаться морось и туман, которые ослабеют днем. Ночная температура воздуха будет в пределах +7…+10 °С, днем +10…+15 °С.

К концу рабочей недели погода улучшится — осадки прекратятся и станет теплее.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какое лето будет в этом году в Приморье. По предварительным прогнозам, в этом году не обойдется без аномалий.