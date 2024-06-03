Грозовые дожди накроют Приморье: дата

«В начале наступившей недели Приморский край окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. Местами пройдут дожди, наиболее интенсивные во вторник, 4 июня. В отдельных районах прогремят грозы», — сообщает Примгидромет.
В понедельник, 3 июня, в Приморье минимальная температура воздуха будет в пределах +6…+13 °С, максимальная +16…+24 °С, на побережье +9…+15°С. Во вторник, 4 июня, в крае похолодает на 1−3 градуса.
В среду и четверг осадки пойдут на убыль и сохранятся местами. Минимальная температура не изменится, днем воздух прогреется до +20…+27 °С, на побережье будет в пределах +11…+18 °С. В пятницу, 7 июня, в крае будет преимущественно без осадков, потеплеет на 1−3 градуса.
Во Владивостоке в понедельник наблюдается солнечная погода, максимальная температура +19 градусов. Во вторник, 4 июня, город накроет облачность, местами будет наблюдаться туман и морось, которая днем перейдет в дождь.
К концу рабочей недели погода улучшится — осадки прекратятся и станет теплее.
Напомним, ранее эксперты рассказали, какое лето будет в этом году в Приморье. По предварительным прогнозам, в этом году не обойдется без аномалий.