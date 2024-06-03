Два теплых и солнечных дня обещают синоптики Приморью на неделе — даты

В Приморье май выдался весьма дождливым. Об этом говорят и синоптики Примгидромета: на большей территории края выпало до двух месячных норм осадков. И только северу повезло чуть больше — здесь ниже нормы на 64−91%, а в первую половину месяца наблюдался и вовсе дефицит осадков. Казалось бы, что на этом погодные «неурядицы» должны прекратиться, и в регионе просто обязано наступить настоящее жаркое лето. Но на наступившей рабочей неделе теплых дней ожидается всего только два. Небольшой спойлер: оба из них — рабочие, сообщает ИА PrimaMedia.