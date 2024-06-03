Два теплых и солнечных дня обещают синоптики Приморью на неделе — даты

В Приморье май выдался весьма дождливым. Об этом говорят и синоптики Примгидромета: на большей территории края выпало до двух месячных норм осадков. И только северу повезло чуть больше — здесь ниже нормы на 64−91%, а в первую половину месяца наблюдался и вовсе дефицит осадков. Казалось бы, что на этом погодные «неурядицы» должны прекратиться, и в регионе просто обязано наступить настоящее жаркое лето. Но на наступившей рабочей неделе теплых дней ожидается всего только два. Небольшой спойлер: оба из них — рабочие, сообщает ИА PrimaMedia.
По заверениям метеорологов, Приморский край окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. Местами пройдут дожди, наиболее интенсивные придутся на вторник, 4 июня. В отдельных районах прогремят грозы. Вместе с тем в регион вторгнется и похолодание на 1−3 градуса.
В среду и четверг дожди пойдут на убыль и будут отмечаться не повсеместно, лишь местами. Минимальная температура почти не изменится, максимальная повысится: +20…+27 °С, на побережье +11…+18 °С. В пятницу, 7 июня, преимущественно без осадков, станет еще теплее на 1−3 градуса.
Во Владивостоке на этой неделе самая хорошая погода в понедельник. Как уже сообщалось ранее, в городе солнечно, температура +16…+19 °С. На следующий день в дальневосточной столице будет облачно, местами город окутает туман и накроет морось, днем переходящая в дождь.
В среду и четверг, 5 и 6 июня, снова туман и морось, ослабевающие днем. Температура ночью +7…+10 °С, днем +10…+15 °С.
К пятнице погода немного улучшится — днем возможны прояснения, температурный фон немного повысится.