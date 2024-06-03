Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 3 июня

Топ-5 главных новостей на утро понедельника, 3 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. «Мы тоже хотим, чтобы наши дети могли хорошо отдыхать»: В Гагаузии началась акция по сбору подписей в защиту открытия парка развлечений GagauziyaLand.

2. «Вы воруете деньги у инвалидов и пенсионеров»: Депутат парламента Молдовы от PAS столкнулся с суровой реальностью — его обругал рассерженный гражданин.

3. Общепит зарабатывает на детях: Почему на праздниках в Кишиневе сладости и еда для ребятишек и взрослых были в два раза дороже, чем в обычные дни.

4. В Молдове уже в этом году могут легализовать выращивание конопли: Почему принятие такого закона в государстве, где процветает коррупция — это преступление перед народом.

5. «Ты одна, ты такая»: Запад всеми правдами и неправдами хочет сделать так, чтобы к выборам лишь одна Санду осталась в списке на пост президента Молдовы.

торговля