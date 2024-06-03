Телевидение в Омской области будет работать с перебоями до конца недели

С 3 по 9 июня в Омской области возможны перебои в вещании телевидения. Временные отключения телесигнала связаны с профилактическими работам, сообщили в пресс-службе РТРС.
Телевидение будет работать с перебоями в следующих населенных пунктах: Атирка, Вассис, Вольное, Ингалы, Исилькуль, Литковка, Новоцарицыно и Шербакуль.
Будьте внимательны, время отключений телесигнала в таблице ниже указано по московскому времени.
Во время отключений на станциях, передающих телесигнал, будут проходить профилактически и плановые работы.
Как отметили в РТРС, работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за непогоды.