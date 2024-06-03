В Хамовниках ремонтируют дом 1957 года постройки

Московская программа капитального ремонта жилого фонда — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.