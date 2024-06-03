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Появились жуткие кадры смерча в Новосибирской области

В регионе местные жители заметили необычное природное явление, которое насторожило их.

Источник: Соцсети

Вчера в Новосибирской области на пляже возле котлована на Юго-Западном жилмассиве отдыхающие заметили небольшой смерч, который поднял вверх песок и разнес его вместе с вещами. Об этом сообщили в Telegram-канале «ACT-54 Black».

В том числе подобное явление увидели и на трассе Новосибирск-Колывань — смерч ввел в ступор местных жителей, из-за чего водители стали с осторожностью его объезжать.

На кадрах отчетливо видно, как в воздухе образуется воронка из пыли и песка, периодически опускаясь вниз и поднимаясь вновь вверх.

В комментариях Telegram-канала люди делились негодованием и вызванным ужасом от увиденного. Кто-то написал, что сталкивается с подобным впервые.

Напомним, что в небе над Новосибирском заметили необычные серебристые облака.