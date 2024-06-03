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Соблазняли одиноких женщин, брали под опеку неблагополучных детей: мигранты пытались задержаться в Приморье

Правоохранители Приморья вычислили, кто помогал мигрантам незаконно оставаться в России.

Источник: Комсомольская правда

Мигранты из террористически опасных стран приезжали в Приморский край и искали различные пути, чтобы остаться на территории страны. Некоторые из них попытались оформить отцовство для этого, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Специалисты выяснили, что иностранцам долгое время искали одиноких неблагополучных женщин с детьми, чтобы те пытались установить над несовершеннолетними отцовство. На основе этого они могли получить документы для жизни в стране.

В этом гражданам других государств помогали задержанные. За определенную плату «отцы» получали необходимые бумаги и даже временное жилье.

По факту происшествия завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Ранее «КП» писала, что с начала 2024 года почти 3500 иносранцев попытались нарушить правила дорожного движения. Полицейские проводят рейды и проверяют иностранцы.