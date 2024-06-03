Жители Хабаровска жалуются на плохую работу Интернета

Уже второй день жители Хабаровска жалуются на проблемы с Интернетом. Работа фрилансеров, сотрудников офисов, да и обычное пользование Сетью стало практически невозможным. Подробнее в материале «КП» — Хабаровск".
Выяснилось, что проблема носит не физических характер, а программный. Ночью произошла хакерская атака на ресурсы крупного провайдера.
«Частично работу сервера восстановили, но значительная часть ресурсов на данный момент не работает. Сейчас занимаемся восстановлением, но точное время окончания работ назвать не можем. О целях атаки мы можем только догадываться», — рассказали редакции «КП» в компании.
Информации об атаках на других провайдеров не поступало.