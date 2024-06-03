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В Прокопьевске ищут девочку-подростка, которая ушла из дома 31 мая погулять

13-летняя прокопчанка так и не вернулась домой.

Полицейские Прокопьевска разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю Алину Каретко, которая ушла из дома 31 мая около 23.30 на прогулку и так и не вернулась.

На вид ей около 14−15 лет, рост 164 см, среднего телосложения, волосы каштановые. Была одета в чёрную толстовку с надписями, чёрную юбку и колготки в сетку.

«Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемой либо видевших её после 23:30 31.05.2024 г., сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3846)-61−50−40 или 02 (с мобильного — 102)», — пишут правоохранители.

Мы писали, что в органы МВД ежемесячно поступает больше ста сообщений от жителей региона о без вести пропавших детях. С начала года в розыск было объявлено 472 несовершеннолетних, всех их нашли.