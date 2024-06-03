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Рейды по замерам токсичности выхлопных газов автомобилей проходят в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре начались рейды по замерам токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре начались рейды по замерам токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.

Мероприятия проводят специалисты отдела экологической безопасности и контроля администрации Иркутска совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

С мая по октябрь они будут осуществлять еженедельные выезды. Проверки транспортных средств, в том числе общественных, грузовых, легковых организуют на улицах города. На месте используют специализированные приборы: дымомер и газоанализатор, которые проходят ежегодный контроль. При замерах ориентируются на ГОСТ. К каждой машине предъявляют разные требования с учетом ее года выпуска, экологического класса, комплектации и других параметров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Если во время мероприятий оборудование фиксирует превышение допустимых значений, водителя привлекают к административной ответственности. Независимо от результатов с каждым владельцем проводят разъяснительную беседу. Автомобилистам напоминают, что для поддержания нормативного состояния машины необходимо регулярно проходить техническое обслуживание, менять фильтры ­и заправляться на официальных АЗС.

«В соответствии с постановлением мэрии такие рейды проводятся на городских магистралях уже 20 лет. С каждым годом наблюдается положительная динамика: мы замечаем, что выбросов в атмосферу стало меньше», — рассказала заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля мэрии Валентина Сафонова.

Администрация Иркутска ведет системную работу по улучшению экологической обстановки в городе. Областной центр вошел в нацпроект «Экология» федерального проекта «Чистый воздух». Утверждены сводные расчеты, ожидается их согласование с министерством природных ресурсов РФ. После этого будет подготовлен комплексный план по снижению уровня загрязнения воздуха.

экология