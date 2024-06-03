Рейды по замерам токсичности выхлопных газов автомобилей проходят в Иркутске

С мая по октябрь они будут осуществлять еженедельные выезды. Проверки транспортных средств, в том числе общественных, грузовых, легковых организуют на улицах города. На месте используют специализированные приборы: дымомер и газоанализатор, которые проходят ежегодный контроль. При замерах ориентируются на ГОСТ. К каждой машине предъявляют разные требования с учетом ее года выпуска, экологического класса, комплектации и других параметров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.