Рейды по замерам токсичности выхлопных газов автомобилей проходят в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре начались рейды по замерам токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.
Мероприятия проводят специалисты отдела экологической безопасности и контроля администрации Иркутска совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.
С мая по октябрь они будут осуществлять еженедельные выезды. Проверки транспортных средств, в том числе общественных, грузовых, легковых организуют на улицах города. На месте используют специализированные приборы: дымомер и газоанализатор, которые проходят ежегодный контроль. При замерах ориентируются на ГОСТ. К каждой машине предъявляют разные требования с учетом ее года выпуска, экологического класса, комплектации и других параметров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«В соответствии с постановлением мэрии такие рейды проводятся на городских магистралях уже 20 лет. С каждым годом наблюдается положительная динамика: мы замечаем, что выбросов в атмосферу стало меньше», — рассказала заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля мэрии Валентина Сафонова.
Администрация Иркутска ведет системную работу по улучшению экологической обстановки в городе. Областной центр вошел в нацпроект «Экология» федерального проекта «Чистый воздух». Утверждены сводные расчеты, ожидается их согласование с министерством природных ресурсов РФ. После этого будет подготовлен комплексный план по снижению уровня загрязнения воздуха.