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Омича, оставившего в лесу старую машину, заставили заплатить

Прокуратура отреагировала на обращения возмущённых местных жителей.

Источник: Прокуратура Омской области

Омская межрайонная природоохранная прокуратура разобралась в ситуации, сложившейся на выделе 24 квартала 29 Артынского сельского участкового лесничества в Муромцевском районе. Местные жители жаловались на то, что местный предприниматель, занимающийся переработкой дерева, сваливает на этом участке мусор.

Как удалось выяснить сотрудникам прокуратуры, бизнесмен действительно вывез в лес шины, покрышки, металлолом, автозапчасти и другие отходы, в том числе кузов старой машины. При этом никакого права на использование этой территории у мужчины не было.

В результате против омича возбудили сразу два административных дела — за самовольное занятие лесного участка и нарушение правил санитарной безопасности — и оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сейчас участок уже очищен.

Ранее портал Om1.ru рассказал, как идут работы на трассе, соединяющей Омск с Казахстаном.

Прокуратура