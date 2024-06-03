Омича, оставившего в лесу старую машину, заставили заплатить

Омская межрайонная природоохранная прокуратура разобралась в ситуации, сложившейся на выделе 24 квартала 29 Артынского сельского участкового лесничества в Муромцевском районе. Местные жители жаловались на то, что местный предприниматель, занимающийся переработкой дерева, сваливает на этом участке мусор.
Как удалось выяснить сотрудникам прокуратуры, бизнесмен действительно вывез в лес шины, покрышки, металлолом, автозапчасти и другие отходы, в том числе кузов старой машины. При этом никакого права на использование этой территории у мужчины не было.
В результате против омича возбудили сразу два административных дела — за самовольное занятие лесного участка и нарушение правил санитарной безопасности — и оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сейчас участок уже очищен.
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