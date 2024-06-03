Президент РАН связал кадровую проблему в науке с результатами ЕГЭ

Тем не менее отказываться от единого государственного экзамена и менять процедуру сдачи академик Красников считает преждевременным. «ЕГЭ — это вопрос непростой. У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил», — полагает ученый. По оценке президента РАН, положительная сторона ЕГЭ в том, что «появилась работающая система», а отрицательная — в появлении у детей психоза: «Они стали меньше думать, а больше стали угадывать». «Но я пока считаю, что мы еще использовали не все механизмы для доработки этой системы, прежде чем приступать к полной ее ликвидации», — сказал РБК Красников.