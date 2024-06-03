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Сергей Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира украсят большие атриумы

В новом корпусе детской городской клинической больницы святого Владимира построят большие атриумы. Они станут главным украшением здания, с ними будет светло и просторно. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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«Три больших стеклянных атриума в центральной части здания протянутся от первого этажа до самой крыши. Общая площадь остекления — почти как две хоккейные площадки», — уточнил мэр Москвы.

В новом здании больницы со второго по шестой этаж мастера сделают витражное остекление. Так в помещения будет поступать больше солнечного света. Кроме того, на этажах сделают открытые переходы через центральный атриум.

Новый корпус больницы святого Владимира готов наполовину, ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году. Здесь будет экспертный центр по лечению и диагностике детских заболеваний, девять операционных общехирургического профиля, одна гибридная и пять малых.

архитектура