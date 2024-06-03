Сергей Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира украсят большие атриумы

«Три больших стеклянных атриума в центральной части здания протянутся от первого этажа до самой крыши. Общая площадь остекления — почти как две хоккейные площадки», — уточнил мэр Москвы.
В новом здании больницы со второго по шестой этаж мастера сделают витражное остекление. Так в помещения будет поступать больше солнечного света. Кроме того, на этажах сделают открытые переходы через центральный атриум.
Новый корпус больницы святого Владимира готов наполовину, ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году. Здесь будет экспертный центр по лечению и диагностике детских заболеваний, девять операционных общехирургического профиля, одна гибридная и пять малых.