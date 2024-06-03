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Южноуральцев призвали отказаться от опасных аттракционов

Жителей Челябинской области призывают обходить стороной незарегистрированные аттракционы. Такое оборудование небезопасно, отметили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали, что каждый год на аттракционах случается более 100 ЧП, включая травмы детей и даже смертельные случаи. Часто инциденты происходят на надувных батутах. Южноуральцев просят обращать внимание на наличие на оборудовании регистрационных знаков — это означает, что оно прошло оценку технического состояния, а персонал обучен работе с аттракционом и знает, как вести себя в экстремальной ситуации.

«Отсутствие государственного регистрационного знака на входе в аттракцион говорит, что аттракцион никто не проверял, он может быть опасен», — подчеркнули в ведомстве.

туризм и отдых