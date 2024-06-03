Южноуральцев призвали отказаться от опасных аттракционов

В ведомстве рассказали, что каждый год на аттракционах случается более 100 ЧП, включая травмы детей и даже смертельные случаи. Часто инциденты происходят на надувных батутах. Южноуральцев просят обращать внимание на наличие на оборудовании регистрационных знаков — это означает, что оно прошло оценку технического состояния, а персонал обучен работе с аттракционом и знает, как вести себя в экстремальной ситуации.