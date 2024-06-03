ЦТ по пяти предметам сегодня планируют сдавать более 28,8 тыс. абитуриентов

Участник, не явившийся на испытание либо освобожденный от него непосредственно во время экзамена по уважительным причинам (заболевание или другие, не зависящие от учащегося обстоятельства, подтвержденные документально), сможет сдать ЦЭ или ЦТ в резервные дни или иные сроки. Резервными в этом году определены 19, 21, 23 июня. ЦТ по всем предметам пройдет 19 июня, 21-го пройдут ЦЭ и ЦТ по профильным предметам и 23 июня состоятся ЦЭ и ЦТ по русскому или белорусскому языку. Есть еще иные сроки — это 19 и 21 августа. В это время испытания будут сдавать те, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в предыдущие сроки, в том числе в резервные, а также нарушители правил поведения в аудитории. Необходимо помнить, что сдающие централизованный экзамен в августе участвовать в приемной кампании в вузы не смогут, пойти учиться можно будет только в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования.