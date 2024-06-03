Дожди, гроза и жара до 31 будут в Самарской области с 3 по 5 июня

Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Самарской области. Так, начало недели обещает быть дождливым, но жарким. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
В понедельник, 3 июня, температура воздуха днем составит +26…+31 °C. В регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза и даже возможен град, а юго-восточный и восточный ветер достигнет 8−13 м/с, при грозе его порывы могут быть 15−20 м/с.
В ночь на 4 июня ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 5−10 м/с, а температура опустится до +14…+19 °C. В некоторых местах могут идти дождь и гроза. Такая же ситуация с осадками сохранится и днем во вторник.
Ветер останется прежнего направления, но усилится до 7−12 м/с, а температура достигнет +26…+31 °C. Дождь местами прогнозируется и на сутки 5 июня. В ночь похолодает до +14…+19 °C, а дневная температура удержится в значениях +26…+31 °C, ветер станет западным.