Дожди, гроза и жара до 31 будут в Самарской области с 3 по 5 июня

В ночь на 4 июня ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 5−10 м/с, а температура опустится до +14…+19 °C. В некоторых местах могут идти дождь и гроза. Такая же ситуация с осадками сохранится и днем во вторник.