Пенсионеры сэкономили 8 млн рублей на проезде в Хабаровске

Совместно с перевозчиками власти города ввели акцию на бесплатную транспортную карту для пенсионеров. Акция вступила в силу с 1 мая по 1 июня. Этот период был выбран не спроста: в этот период тысячи пожилых людей открывают дачный сезон, и частой периодичностью посещают свои дачные участки. Владельцам карт было доступно по 10 бесплатных поездок, при предъявлении паспорта или пенсионного удостоверения. Стоит отметить, что многие перевозчики оказали поддержку данной инициативу. Мэр города выразил им благодарность за положительный отклик и поддержку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрацию Хабаровска.