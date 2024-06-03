Пенсионеры сэкономили 8 млн рублей на проезде в Хабаровске

Совместно с перевозчиками власти города ввели акцию на бесплатную транспортную карту для пенсионеров. Акция вступила в силу с 1 мая по 1 июня. Этот период был выбран не спроста: в этот период тысячи пожилых людей открывают дачный сезон, и частой периодичностью посещают свои дачные участки. Владельцам карт было доступно по 10 бесплатных поездок, при предъявлении паспорта или пенсионного удостоверения. Стоит отметить, что многие перевозчики оказали поддержку данной инициативу. Мэр города выразил им благодарность за положительный отклик и поддержку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрацию Хабаровска.
Этой весной мэру Хабаровска поступило обращение от молодежи, с просьбой ввести бесплатную транспортную карту. Инициатива была одобрена властями. Карту можно было получить в период с 15 по 17 марта, на местах проведения викторины «Всей семьей 27». Было выпущено 120 тысяч карт для пенсионеров, которые могли получить и активировать ее при предъявление пенсионного удостоверения или паспорта.
В городском управлении транспорта подвели промежуточные итоги акции, которая была проведена городскими властями совместно с перевозчиками. Благодаря безвозмездному проезду на 30 мая, пенсионеры смогли совершить 212 135 поездок. Экономия превысила 8 млн 485 тыс. 565 ₽ Окончательные итоги акции будут подведены после 6 июня.