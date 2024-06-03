Проход по лестнице у фуникулера Владивостока открыли после реконструкции

Реконструкция этого участка, длившаяся более года, включала не только возведение новой лестницы, но и ремонт подземного коллектора ливневой канализации, расположенного непосредственно под ней. Также были проведены работы по дренажу старой подпорной стены и выводу водотоков в ливневую систему, а также создание зон отдыха с озелененными террасами.