Проход по лестнице у фуникулера Владивостока открыли после реконструкции

Во Владивостоке компания «Владстройзаказчик» предоставила доступ к обновленной лестнице, идущей вверх от территории у нижней станции фуникулера к улице Всеволода Сибирцева. Хотя основные работы по возведению новой лестницы завершены, окончательное благоустройство, включающее монтаж перил, отделку подпорной стены, а также установку скамеек, фонарей и озеленение, планируется завершить лишь к концу июня.
Реконструкция этого участка, длившаяся более года, включала не только возведение новой лестницы, но и ремонт подземного коллектора ливневой канализации, расположенного непосредственно под ней. Также были проведены работы по дренажу старой подпорной стены и выводу водотоков в ливневую систему, а также создание зон отдыха с озелененными террасами.
Как отмечают Новости VL.ru, новая лестница отличается значительной шириной и удобными ступенями с шероховатой поверхностью бетона, что обеспечивает безопасность при ходьбе. В проекте не предусмотрена установка пандусов для маломобильных граждан. Временные деревянные перила установлены рабочими до появления постоянных конструкций. Проведение электропроводки вдоль лестницы предвещает скорое появление освещения этого маршрута.