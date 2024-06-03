Красноярский край получил второй «Хрустальный компас»

«Парк-музей на территории академии в городе Железногорске занимает площадь около 11 тысяч квадратных метров. Все улицы и площади академии имеют непосредственное отношение к географии Сибири. Там есть стилизованные уличные указатели и уличные фонари, выполненные в ретро-стиле. Культурно-экспозиционное пространство парка-музея представляет логическую взаимосвязь всех памятных мест, объектов, улиц, аллей и площадей, расположенных на территории академии. Все памятники, объекты и экспонаты парка-музея культурного наследия народов Сибири проектировались и создавались исключительно учащимися и сотрудниками академии», — рассказали в пресс-центре правительства Красноярского края.