Красноярский край получил второй «Хрустальный компас»

Церемония награждения национальной премии Русского географического общества «Хрустальный компас» проходила в Москве. В этом году победителем стал крупномасштабный культурно-исторический проект «Парк-музей культурного наследия народов Сибири», который реализован на базе Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России с 2021 года.
За этот проект свой голос отдали более 41 тыс человек. Это вдвое больше, чем у ближайшего претендента.
«Парк-музей на территории академии в городе Железногорске занимает площадь около 11 тысяч квадратных метров. Все улицы и площади академии имеют непосредственное отношение к географии Сибири. Там есть стилизованные уличные указатели и уличные фонари, выполненные в ретро-стиле. Культурно-экспозиционное пространство парка-музея представляет логическую взаимосвязь всех памятных мест, объектов, улиц, аллей и площадей, расположенных на территории академии. Все памятники, объекты и экспонаты парка-музея культурного наследия народов Сибири проектировались и создавались исключительно учащимися и сотрудниками академии», — рассказали в пресс-центре правительства Красноярского края.
Стоит отметить, что у Красноярского края этой уже второй «Хрустальный компас». В первый раз, так называемый «географический компас» краевое отделение Русского географического общества взяло в 2020 году за проект «Локация РГО “Мыс Челюскин” в рамках проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в городе Красноярске.