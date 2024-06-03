Под Новосибирском уволили директора школы за выплаты премии родственникам

В Ордынском районе уволили директора местной школы: женщина устроила на работу своих родственников и выплачивала им необоснованные премии. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— Руководитель одного из образовательных учреждений, не уведомив работодателя о конфликте интересов, трудоустроила в образовательное учреждение близких родственников при отсутствии надлежащей квалификации, без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, — написали в ведомстве.
Также прокуратура выяснила, что директор предоставляла ложные сведения о своих доходах и доходах супруга, счетах в банках в рамках декларационной компании.
— Главе Ордынского района внесли представление, по результатам рассмотрения которого руководитель образовательного учреждения уволена в связи с утратой доверия, — добавили в прокуратуре.