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Под Новосибирском уволили директора школы за выплаты премии родственникам

Руководитель сама устроила их на работу в образовательное учреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Ордынском районе уволили директора местной школы: женщина устроила на работу своих родственников и выплачивала им необоснованные премии. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Руководитель одного из образовательных учреждений, не уведомив работодателя о конфликте интересов, трудоустроила в образовательное учреждение близких родственников при отсутствии надлежащей квалификации, без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, — написали в ведомстве.

Также прокуратура выяснила, что директор предоставляла ложные сведения о своих доходах и доходах супруга, счетах в банках в рамках декларационной компании.

— Главе Ордынского района внесли представление, по результатам рассмотрения которого руководитель образовательного учреждения уволена в связи с утратой доверия, — добавили в прокуратуре.

Прокуратура