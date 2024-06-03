Маршруты трёх омских трамваев укоротят на три дня

Ранее Сергей Шелест анонсировал повышение платы за проезд на общественном транспорте. По словам главы города, предельное повышение ожидается в размере до 10 рублей. Так, проезд при оплате картой может быть повышен до 35 рублей, при наличном расчёте — до 40 рублей. Окончательное решение о повышении платы за проезд и сроках будут принимать депутаты Омского горсовета на профильных комитетах и пленарном заседании.