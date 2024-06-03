Маршруты трёх омских трамваев укоротят на три дня

Три популярных трамвая в Омске 4, 6 и 8 июня с 20:30 до 05:30 будут доезжать до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная». Речь идёт о маршрутах № 1, 4 и 7. Такую информацию мэр Омска Сергей Шелест написал в своём телеграм-канале.
«Это связано с проведением капитального ремонта путей по улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной. Прошу с пониманием относиться к этим временным трудностям. Капитальный ремонт давно необходим, он позволит повысить комфорт и безопасность пассажирских перевозок», — сообщил градоначальник в социальной сети.
Ранее Сергей Шелест анонсировал повышение платы за проезд на общественном транспорте. По словам главы города, предельное повышение ожидается в размере до 10 рублей. Так, проезд при оплате картой может быть повышен до 35 рублей, при наличном расчёте — до 40 рублей. Окончательное решение о повышении платы за проезд и сроках будут принимать депутаты Омского горсовета на профильных комитетах и пленарном заседании.