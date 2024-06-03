Предприниматель Нина Чекотова стала Почетным гражданином Иркутска

Звания удостоена меценат, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ретейл Групп» Нина Чекотова.
Знак отличия и нагрудную ленту ей вручили мэр Руслан Болотов и председатель городской Думы Евгений Стекачев. В торжественной церемонии также приняли участие Почетные граждане города Виктор Бронштейн, Гайдар Гайдаров, председатель Общественной палаты областного центра Станислав Гольдфарб.
«Всегда волнительно, когда решением Думы определяется человек, который является знаковым для Иркутска. Звание “Почетный гражданин” в столице Прибайкалья существует давно, оно всегда присваивалось людям, посвятившим всю свою жизнь служению нашему городу, — отметил Руслан Болотов. — Сегодня мы чествуем достойного человека. Вклад Нины Александровны в развитие столицы региона переоценить невозможно. Вместе с ней мы намерены развивать старые и реализовать новые проекты».
Предприниматель возглавляет одно из крупнейших предприятий Восточной Сибири, которое обеспечивает работой более 400 человек. Нина Чекотова принимает активное участие в облагораживании облика города, восстановлении памятников архитектуры, обустройстве общественных пространств.
Также за многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм поощрена управляющая общественным Фондом Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды Ольга Тихомирова. Ее наградили памятным знаком «За заслуги в развитии города Иркутска» и дипломом.
«Вашу помощь городу, людям сложно не заметить. Семейные ценности, традиции, которые вы передаете детям, внукам, тем, кто с вами работает, — это правильно. Для Иркутска это не просто традиции — это самобытность. Вы вносите огромный вклад в его развитие», — обратился к награжденным Евгений Стекачев.