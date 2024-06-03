Предприниматель Нина Чекотова стала Почетным гражданином Иркутска

«Всегда волнительно, когда решением Думы определяется человек, который является знаковым для Иркутска. Звание “Почетный гражданин” в столице Прибайкалья существует давно, оно всегда присваивалось людям, посвятившим всю свою жизнь служению нашему городу, — отметил Руслан Болотов. — Сегодня мы чествуем достойного человека. Вклад Нины Александровны в развитие столицы региона переоценить невозможно. Вместе с ней мы намерены развивать старые и реализовать новые проекты».