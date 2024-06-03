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Села под Симферополем останутся без воды на три дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. Шесть сел в Симферопольском районе Крыма и один столичный микрорайон останутся без воды на три дня из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, водоснабжение будет ограничено с 23:00 3 июня в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Ферсманово. Возможно понижение давления или отсутствие водоснабжения на верхних этажах в симферопольском микрорайоне Марьино.

«Полное восстановление водоснабжения ожидается в течение дня 5 июня», — уточнили в пресс-службе.

На время выполнения работ будет обеспечен подвоз питьевой воды жителям. Предприятие рекомендует иметь двухдневный запас воды на время проведения работ.

ЖКХ