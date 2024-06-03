У аэропорта в Пензе появился дорожный указатель на Пермь

В Пензе решили ответить на арт-объект, размещенный в пермском аэропорту «Большое Савино». В отличие от пермяков, пензенцы проявили меньший креатив. Перед въездом на территорию аэропорта им. Белинского разместили дорожный указатель, на котором указали расстояние до Перми.
В своих соцсетях первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов написал, что табличка предназначена для тех, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь. Они теперь знают, куда двигаться и сколько ехать.
Чуть более недели назад на территории бывшего музея авиации рядом с аэропортом «Большое Савино» появилось огромное граффити «Добро пожаловать в Пензу!». Его создали художники арт-группы «Красим забор». По их словам, Пермь и Пензу все время путают те, кто не живет в этих городах, поэтому выбор пал именно на этот город.