Стало известно, сколько домов остаются затопленными в Омской области

Тем временем уровень воды в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. Вода в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизилась на 5 сантиметров. Уровень реки Ишим в районе села Орехово упал на 13 сантиметров за сутки. По словам губернатора, населённые пункты, которые пострадали от паводка, продолжают снабжать продовольствием, медикаментами и всем необходимым.