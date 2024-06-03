Стало известно, сколько домов остаются затопленными в Омской области

В 14 населённых пунктах Омской области остаются затопленными 485 домов. Об этом губернатор Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале.
«За сутки вода ушла из 9 домов в Усть-Ишимском районе. В зоне затопления на данный момент работают более 300 человек и 100 единиц техники», — рассказал глава региона в социальной сети.
По словам Виталия Хоценко, в село Слободчики направили аэромобильную группу, которая займётся очисткой жилых помещений и придомовых территорий.
Тем временем уровень воды в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. Вода в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизилась на 5 сантиметров. Уровень реки Ишим в районе села Орехово упал на 13 сантиметров за сутки. По словам губернатора, населённые пункты, которые пострадали от паводка, продолжают снабжать продовольствием, медикаментами и всем необходимым.
Кроме того, продолжается выплата единовременной помощи всем пострадавшим жителям.