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В Уфе с высоты птичьего полёта показали часть проекта «От реки до реки»

В Уфе с высоты птичьего полёта показали часть проекта «От реки до реки».

Источник: Сергей Плотников, Telegram

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников показал с высоты птичьего полёта основную часть проекта «От реки до реки».

«Почувствуйте масштаб проводимых работ к 450-летию Уфы в Октябрьском районе», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, ведется обновление сквера между Госцирком и парком имени Гафури, фонтана «Мальчик с кураем», бульвара Саид-Галиева, прилегающей территории Воскресенского собора, участков тропы «Воронки» велопешеходного маршрута «Уфимское ожерелье».

На территории района в настоящее время возводят Дворец борьбы, школу на 1225 мест, бассейн «Атлантика» (новый собственник возобновил строительство) и ведутся работы на ул. Архитектора Рехмукова.